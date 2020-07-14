FETÖ'nün ABD'deki okulları cinsel taciz ve yolsuzluk davaları ile anılıyor

ABD’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla bağlantılı sözleşmeli okullar, yolsuzluk, usulsüzlük ve cinsel taciz olayları ile anılmaya devam ediyor.

ABD genelinde 25'ten fazla eyalette 140 civarında sözleşmeli okulu olduğu bilinen FETÖ'nün bazı sözleşmeli okullarında yolsuzluk ve cinsel taciz dahil çeşitli suçlamalar, soruşturmalar ve yargılamalara konu olurken Amerikan medyasında da yer buluyor.

Çeşitli yolsuzluk iddiaları nedeniyle uzun zamandır Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) radarına girdiği bilinen FETÖ'nün sözleşmeli okulları cinsel taciz iddialarıyla da gündemden düşmüyor.

Bu yıl taciz davası için 450 bin dolar ödendi

New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, Paterson şehrinde bulunan "Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu"nda danışma görevlisi olarak çalışan J.R. kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü Danny Necimo'dan (Doğan Necimoğlu) geçen yılın şubat ayında davacı olmuştu.

16 Mayıs tarihli mahkeme kayıtlarında, FETÖ okulunun davacı kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarı okul bütçesinden 3 çek halinde ödediği belirtildi.

Müdürlük yaptığı okulun çatı kuruluşu olan iLearn Akademi isimli eğitim kurumunda 2014'ten beri çeşitli görevlerde bulunduğu öğrenilen Danny Necimo hakkında, 2019 yılı Mayıs ayında ikinci bir cinsel taciz davası açılmıştı.

Necimo ile aynı okulda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü hakkında, kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle, 14 Mayıs'ta mahkemeye başvurduğu kamuya açık mahkeme kayıtlarında yer almıştı.

Kimliğini saklamak için Doğan Necimoğlu olan Türkçe ismini kullanmayı tercih etmeyen okul yöneticisinin, aynı okulda çalışan eşi S. Necimoğlu’nun annesi F.D'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yakın bir akrabası, babası M.D'nin ise İzmir'deki Kestane Pazarı semtinde bir dönem yöneticiliğini yaptığı Kur'an kursundan öğrencisi olduğu bilgisi aileyi tanıyanlar tarafından doğrulandı.

FETÖ, okullarındaki taciz şikayetlerinin üstünü kapatıyor

Zaman zaman cinsel taciz şikayetleri ile gündeme gelen FETÖ üyesi okul yöneticileri, çalışanlar veya öğrencilerle ilgili kendilerine ulaşan cinsel taciz şikayetlerini hasıraltı etmeyi tercih ediyor.

Illinois'teki Concept Schools okul sistemine bağlı faaliyet gösteren Horizon Science Academy'de çalışan Lori Hill isimli öğretmen mahkeme kayıtlarındaki ifadesine göre, ''cinsel ayrımcılık'', ''cinsel taciz'' ve ''misilleme'' iddiası ile açtığı davada okul yöneticisi Don Shanahan'ı suçlamıştı.

Şikayet dilekçesinde, 2014-2015 yıllarında gerçekleşen olayda, okul yönetiminin Hill'in işine son verdiği, okul yöneticisi Shanahan'ı ise terfi ettirdiği bilgisi yer almıştı.

Farklı FETÖ okullarında yöneticilerin tepkilerindeki benzerlik

Ohio'daki Horizon Science Academy Dayton Lisesi isimli FETÖ sözleşmeli okulunda öğretmenlik yapan ve bir de çocuğu okuyan Kellie Kochensparger'in, Ohio Eğitim Departmanına sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Horizon Sicence Academy’nin okulda düzenlediği bir festivalde, iki öğrenci arasında yaşanan cinsel yakınlaşmanın diğer öğrenciler tarafından seyredilmesi hadisesi okulun güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olaya karışan öğrencilere bir süre uzaklaştırma veren okul yönetimi ise olayın içeriğini velilerden bile saklamış, uzaklaştırma sebebinin öğrencilerin okulda belirtilen bölgenin dışına izinsiz çıkması olduğu bildirilmişti.

Yaşadığı sorunlar yüzünden 2013 yılında FETÖ okulundan ayrılmak zorunda kalan Kochensparger, söz konusu olayın üzerine gitmesi üzerine kendisine konunun kapandığının söylendiğini ve çok fazla soru sorduğu şeklinde tepki gösterildiğini belirtmişti.

"Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu"nda yaşanan cinsel taciz skandalında da mağdurlar resepsiyon görevlisi J.R. ve fen bilgisi öğretmeni B.B. de okul yönetimine durumu bildirmelerinin ardından işten çıkarılmışlardı.

FETÖ bağlantılı sözleşmeli okullarda yaşanan yolsuzluk skandalları

ABD'deki FETÖ bağlantılı sözleşmeli okul girişimlerinin 90'lı yıllara, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gelişinden önceye uzanan bir geçmişi olduğu ve o yıllardan bu yana, söz konusu okulların ülkedeki ekonomik ve insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere bir basamak olarak kullanıldığı biliniyor.

FETÖ bağlantılı sözleşmeli okullarda yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet skandalları birçok defa Amerikan medyasında yer aldı.

Özellikle bazı eyaletlerdeki eğitim idarelerinin son zamanlarda soruşturmalarına konu olan ve bazı durumlarda kapatılmaya kadar varan yaptırımlarla sonuçlanan FETÖ'nün sözleşmeli okul yapılanmasında skandallar bitmiyor.

Yolsuzluk ve cinsel skandaldan kapanan FETÖ okulu

Louisina eyaletinde Pelican Educational Foundation (Pelikan Eğitim Vakfı) isimli FETÖ eğitim kurumuna bağlı faaliyet gösteren Abramson Sözleşmeli Okulu da hakkında 2011 yılında çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili eyaletin eğitim idaresi tarafından soruşturmadan geçirilmişti.

Times-Picayune isimli basın kuruluşunda çıkan habere göre, okul öğretmenlerinden Genevieve Redd'in, sınıfındaki öğrenciler arasında farklı zamanlarda iki defa yaşanan cinsel taciz olayını rapor etmesi üzerine, FETÖ okulunun skandalı örtbas etmeye çalıştığı, eyaletin bu sebeplerden, 2011 eğitim yılı başlamadan Pelikan Eğitim Vakfının okuldan el çektirildiği bilgilerine yer vermişti.

Ohio’daki okullarının yaptığı hibe başvurusu reddedildi

Amerikan yerel medyasında haziran ayında çıkan haberlerde, Ohio'da 12 şubesi bulunan FETÖ'ye ait Horizon Science Academies (HSA) isimli sözleşmeli okulun, yeni eğitim-öğretim yılı için yaptığı hibe başvurusunun eyaletin eğitim bakanlığı tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Eyalet yetkilileri, Ohio'da faaliyet gösteren HSA'nın Illinois eyaletindeki bir başka FETÖ okulu olan Concept Schools üzerinden faaliyet gösterdiğini, bunun da yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Halk Okulları Ofisi Direktörü Karl Koenig, "Concept Schools, Ohio Dışişleri Bakanlığı ofisine yabancı bir şirket olarak kayıtlı değildir ve bu nedenle Ohio'da yasal olarak gerekli şartları karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.

Alabama’daki FETÖ okuluna, eyalet dışı bağlantıları nedeniyle izin verilmedi

ABD’nin farklı eyaletlerinde sözleşmeli okul açan FETÖ üyeleri, her seferinde, FETÖ lideri Fetullah Gülen ve ona bağlı takipçilerinin açtığı diğer okullarla bağları olmadıklarını söyleseler de okul başvurularında sundukları projelerin benzerlikleri, başvuru sahiplerinin daha önce açılmış sözleşmeli okullarda ve FETÖ'ye ait kurumlardaki geçmişleri, yalan beyanlarının açığa çıkmasına sebep oldu.

Yine haziran ayında, Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonunda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları"nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle faaliyete girmeden kapatılmasına karar verildi.

FETÖ'nün Texas merkezli "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullarının yöneticisi Soner Tarım tarafından 2019'da yapıldığı anlaşılan başvurunun reddiyle ilgili, Tarım’ın sunduğu dilekçede, "bir başka okul zinciri ile olan bağını gizlemeye yönelik hileli davranışlarda bulunduğu"na vurgu yapılmıştı.

Alabama Eğitim Departmanı (AEA) Genel Müdürü Theron Stokes, söz konusu okulun eyalet dışı şirketlerle bağlantısına dikkati çekerek "Umarım bu dava, sözleşmeli okul işinde, kurumsal çıkarları adına para kazanmak için Alabama'yı kullanmak isteyenlere bir uyarı niteliğinde olur. Alabamalıların girişimlerini destekleyeceğiz ama bu işi para toplama olarak görenlere AEA hep karşı duracaktır." ifadelerine yer vermişti.

"Bunlar ABD'de mafya örgütü olarak kabul edilmeli"

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okullarda öğretmenlik yapan ancak daha sonra örgütten ayrılarak FETÖ okullarına dava açan Ersin Konkur, 2018 yılında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bunların ABD’de mafya örgütü olarak kabul edilmesi lazım. Hakikaten mafya bunlar. Devleti dolandıran, soyan bir örgüt." ifadesini kullanmıştı.

ABD devletinin, özellikle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) FETÖ üyelerinin banka hesaplarını araştırdığını ve bir gün bu örgütün tüm yolsuzluklarının ortaya çıkacağını söyleyen Konkur, sözleşmeli okullarda bina kiralama ile ilgili yaşanan bir yolsuzluğu şöyle anlatmıştı:

"Bina kiralayacaksın okul için. Bu okul, binayı satın almak yerine başka bir kuruluş o binayı satın alıyor. Sözleşme zaten öncesinden yapılmış. Daha o kuruluş binayı almadan önce okula kiraya vereceğini biliyor. 400 bin dolara aldığı bir binayı yıllık 200 bin dolara okula kiraya veriyor. Okul bunu iki yıl içerisinde satın alabilecekken, ne yapıyor o parayı her yıl - 2030 yılına kadar anlaşma yapılmış- o kuruluşa ödüyor."

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda yılda yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA