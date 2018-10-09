Fidel Castro kimdir?

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Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro, hayatını kaybetti. Castro, en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biriydi.

İspanyol asıllı toprak sahibi bir babanın beş çocuğundan biri olan Fidel Castro, 13 Ağustos 1926'da Mayari'de dünyaya geldi.

Öğrenim hayatını Santiago'da Katolik Okulu ve Havana'da Cizvit lisesinde sürdüren Fidel Castro, 1950 yılında Havana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre avukatlık yapan Castro, 1952 seçimlerinde Temsilciler Meclisi için Küba Halk Partisinden adaylığını koyarak aktif siyasete soyundu.

Castro, 26 Temmuz 1953'te dönemin Küba diktatörü Fulgencio Batista'yı devirmek için 100'den fazla arkadaşıyla Santiago'da Moncada kışlasına baskın düzenledi. Yönetime el koyma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Castro, tutuklanarak 16 yıla hapse mahkum edildi. Castro, Juventud Adası'nda 21 ay hapis yattıktan sonra aftan yararlanarak serbest bırakıldı.

Fidel Castro, 1955 yılında 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurarak gerilla savaşı başlattı. Gerilla savaşında şimdi Küba Devlet Başkanı olan kardeşi Raul Castro ve Arjantinli Markist devrimci Ernesto Che Guevara da yer aldı.

Siyasi desteğini kaybeden Batista'nın 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmasıyla gerilla savaşını yürüttüğü Maestra Dağları'ndan inerek Havana'ya giden Castro, 1959-1976 arasında başbakanlık, 1976-2008 arasında da devlet başkanlığı görevini yürüttü.

Castro yönetiminin icraatlarından biri toprak reformu oldu. Küba, ekonomisinin önemli yapı taşı şekeri Sovyetler Birliği'ne satmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine ABD ile Küba'nın arası açıldı, Washington yönetimi Küba'ya ekonomik ambargo uygulamaya başladı.

Küba devrimden sonra ABD'ye kaçan ve dönemin Başkanı John F. Kennedy yönetiminden silah ve maddi destek alan Kübalıların Nisan 1961'de düzenlediği Domuzlar Körfezi Çıkarması başarısızlıkla sonuçlandı. Castro, çıkarmanın ardından yayımladığı Havana Bildirisi ile Küba'nın sosyalist politikalar izleyeceğini dünyaya duyurdu.

Castro, 1968 yılına kadar bağımsız, o tarihten sonra Sovyetler Birliği'ne dönük bir dış politika izledi, Güney ve Orta Amerika ile Afrika'daki devrimleri destekledi. Aynı dönemde Bağlantısızlar Hareketi'nin önderlerinden biri durumuna geldi.

Fidel Castro 31 Temmuz 2006'da sağlık sorunları nedeniyle yetkilerini geçici olarak başkan yardımcısı ve kardeşi Raul Castro'ya devretti. 19 Şubat 2008'de bir açıklama yaparak, 1976 yılından beri yürütmekte olduğu Devlet Konseyi Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Dünyada en uzun süre iktidarda kalan üçüncü lider olan Castro, görevden ayrıldıktan sonra "Yoldaş Fidel'in Düşünceleri" başlığıyla yazdığı makalelerde gündemdeki önemli olayları yorumladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 21:29