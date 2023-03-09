Foreing Policy'den Erdoğan-Kılıçdaroğlu yorumu

Türkiye cumhurbaşkanını seçmek muhtemelen 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, seçim süreci dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Özellikle de ana muhalefet liderinin aday olarak kendini müttefiklerine kabul ettirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkması ise dikkatleri Türkiye'ye çekmiş durumda.

Geçen hafta patlak veren aday krizi sonrası muhalefet CHP lideri Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaştı. Türkiye seçim için geri sayıma geçti. Dünya basını Ankara'daki gelişmeleri anbean okurlarına aktarırken Foreing Policy'den çarpıcı bir seçim analizi geldi.

Günler süren krizin ardından muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaşması ile aday belli oldu.

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken ABD merkezli Foreign Policy'den dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

Erdoğan için 'yetenekli bir hatip' değerlendirmesinde bulunan dergi internet edisyonunda yayınlanan haberde şu ifadeye yer verdi;

'Siyasi analistler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceğini söylüyor.'

'Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadele ile karşı karşıya' başlığı ile karşısına çıkan FP, Ankara merkezli Tepav düşünce kuruluşunda analist olan Selim Koru'nun şu sözlerine yer verdi;

'Bazı insanlar bir kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde telefonlarına bakıyor.'

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda kamuoyunda daha iyi performans gösterdiğine dikkat çeken Koru, 'muhalefet çevrelerinde artık çok fazla enerji var' dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi sınırlı, orası kesin' diyen Koç Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Ali Çarkoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun bir iletişimci ve konuşmacı olarak eksikliklerine dikkat çekti.

Koalisyonun popüler belediye başkanlarını İmamoğlu ve Yavaş'ı da denkleme dahil etmesi ile kazanma ihtimalini artırdığını belirten Çarkoğlu çok farklı ideolojilere sahip yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmanın ise 'son derece zor' olacağını söyledi.

'SEÇMENE AÇIK BİR AJANDA GÖSTERMELİ'

FP'ye konuşan İstanbul Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Berk Esen, Kılıçdaroğlu'nun sadece Erdoğan karşıtı bir aday olmaktansa seçmenlere 'açık bir ajanda' göstermesi gerektiğini belirtti.

Esen, seçmenlerin yüzde 10-15'inin kararsız olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kazanması için hâlâ bir "yol" gördüğünü söyledi.

'Erdoğan, yükselen fiyatlara ve düşen para birimine duyulan öfkeye rağmen, özellikle muhafazakar ve dindar Türkler arasında popülerliğini koruyor' değerlendirmesinde bulunan dergi, Erdoğan'ın asgari ücret ve kamu sektörü maaşlarına yaptığı zam ile oy oranını yükselttiğine vurgu yapıldı.