Fren arızası yapan kamyon 19 can aldı
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da freni arızalanan kamyon otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı. Kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de aralandı.
Amerika 07.11.2021, 09:18
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü