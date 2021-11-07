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Fren arızası yapan kamyon 19 can aldı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da freni arızalanan kamyon otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı. Kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de aralandı.

Amerika 07.11.2021, 09:18
Fren arızası yapan kamyon 19 can aldı

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#meksika #fren
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