Game of Thrones'tan Donald Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü paylaştığı tweetinde Game of Thrones'un meşhur repliği 'Kış geliyor' (Winter is coming) cümlesine atıfla, "Yaptırımlar geliyor" cümlesinin yazılı olduğu bir caps paylaştı.

Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik" dedi.

Dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere atıfta bulunarak, "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.

Martin'in Trump karşıtı bir edebiyatçı olduğu biliniyor. Geçen ay New York Times dergisiyle yaptığı bir röportajda, Trump'ı dizinin kötü karakterlerinden Kral Joffrey'nin büyümüş hali olarak tanımlamış, "Aynı duygusal olgunluğa sahipler" demişti.

Kaynak: Yenişafak