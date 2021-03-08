Mars’a gönderilen helikopterin tasarlayan ekibin başında bir Gazzeli var

NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’a yedi aylık bir yolculuğun sonunda iniş yaptı. Mars’tan fotoğraflar gönderen aracı tasarlayan ekip tarihe geçerek dünya çapında bir başarıya imza attı. Perseverance uzay aracı bünyesinde Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterini tasarlayan ekibin başında ise Gazzeli elektrik mühendisi Loay Elbasyouni yer alıyordu. Başarılı mühendis Gazze’den NASA’ya uzanan hikâyesini gazetemize anlattı.

KENTUCKY’DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALDI

Üniversiteye kadar olan eğitimini Gazze’de tamamlayan Loay Elbasyouni, Amerika’ya gidiş öyküsünü şöyle özetledi: “Küçüklüğümden beri elektrikle ilgili her şeye ve bilgisayarlara ilgim vardı. Hep bu alanda eğitim almak istiyordum. Gazze’de bu zordu ve bir Filistinli olarak Amerika’ya gidebilmek hiç kolay değildi. Kentucky Üniversitesi’ne kabul edildim. Babamın çabalarıyla üniversiteye başladım. Fakat 2000 yılında Gazze’de ikinci intifada başladı ve babam bana maddi açıdan destek veremedi. Başka bir üniversiteye geçiş yapmam gerekti. Pizzacılarda, restoranlarda nerede iş bulursam çalıştım. Bir hedefim vardı ve ona ulaşmak için mücadele ettim. Burs fırsatları çıktı ve üniversiteyi bitirdim. Ardından Louisville Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım ve eğitim hayatımı başarıyla tamamladım.”

Başarılı mühendis ilk olarak “elektrikli otomobil tasarımı” alanında çalıştığını belirten Loay Elbasyouni sözlerine şöyle devam etti: “Büyük firmalarda elektrikli otomobil tasarımları üzerine çalıştım. Daha sonra General Electric’te iş fırsatı yakaladım. Bu tecrübelerden sonra işe başladığım firma NASA ile bir sözleşme imzaladı. Mars’a gönderilecek helikopterin elektrik devrelerini ve otomatik kontrolünü tamamlamak için NASA ile işbirliği içinde 8 teknisyenden oluşan uzman bir mühendislik ekibine başkanlık ettim. Çalışmalarımızı beş yılda tamamladık.”

NASA’DAN ÖDÜL ALDI

Elbasyouni, karşılaştığı zorlukları ise şöyle anlattı: “Başlarda çok imkansız gibi görünüyordu. Tasarlayacağınız helikopterin hava olmayan bir yerde uçması gerekiyordu. Çok küçük ve hassas olmak zorunda idi. NASA’dan profesyonel bir ekiple çalışmanın deneyimi benzersizdi.” Perseverance Mars’a ilk iniş yaptığında hissettiklerini ise şöyle özetledi: “Her gün takvime bakıyordum. Büyük bir heyecan ve endişe ile bekliyordum. Araç indiğinde hissettiğim mutluluk ve gururu tarif edemem. NASA’dan bir ödül almamız da çok anlamlı oldu.”

İman gücüyle hedefe!

Gazzeli mühendise ülkesi için bir mesajı olup olmadığını sorduğumuzda şöyle yanıt verdi: “Böylesine dünya çapında duyulan bir projede, Filistinli bir mühendis olarak yer alabilmenin anlamı ailem ve halkım için çok kıymetli. Ben bu başarıyı iman gücü ve sabrın bir ürünü olarak değerlendiriyorum. Onlara da ümitlerini kaybetmeden sabırla ve iman gücüyle hedeflerine doğru ilerlemelerini tavsiye ederim. Sadece Filistinliler’e değil, tüm herkese böyle bir mesaj ulaştırmak isterim. “

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 07:43