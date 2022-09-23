George Floyd davasında yeni gelişme

Çarşamba günü yapılan duruşmada yargıç Peter Cahill, Floyd'un ölümünde oynadığı rol nedeniyle Lane'in üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve hayatı boyunca ateşli silah ya da mühimmat bulundurmasının yasaklandığını duyurdu.

Lane, 2020'de ensesine diziyle basarak Floyd'u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in yanındaki üç görevliden biri.

39 yaşındaki Lane, bu yıl hazirandaki duruşmada hakkındaki 2. derecen kasıtsız cinayete yardım ve yataklık suçlamasını kabul etmişti.

Eski polis memuru, Chauvin'in Floyd'un ensesine diziyle bastığı sırada, siyah yurttaşı yasadışı şekilde zorla yerde tuttuğunu ve hayatını kaybetmesinde rol oynadığını itiraf etmişti.

Bunun ardından savcılıkla vardığı anlaşma kapsamında daha ağır bir suç olan taksirle cinayete yardımdan yargılanmamasına karar verilmişti. Lane'in bu suçtan yargılanması durumunda 12,5 yıl hapis cezası alabileceği düşünülüyordu.

Şubatta görülen davadaysa Lane'in Floyd'u anayasal haklarından mahrum bıraktığına karar verilmişti. Lane'in yanı sıra Chauvin ve olayda yer alan diğer eski polis memurları Tou Thao ve Alexander Kueng hakkında da aynı hükme varılmıştı.

Lane, bu kararın ardından temmuzdaki duruşmada söz konusu suç nedeniyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski polis memuru, son duruşmaya da Colorado eyaletindeki Englewood hapishanesinden çevrimiçi olarak katıldı.

Thao ve Kueng'in duruşmasının tarihiyse henüz belirlenmedi.

Kaynak: Independent Türkçe