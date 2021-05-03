George Floyd'un katili eski polis için daha sert ceza istemi

Amerikalı savcılar, George Floyd cinayeti davasında sanık eski polis memuru Derek Chauvin'ı yargılayan hakimden ağırlaştırıcı faktörleri değerlendirmesini isteyerek daha büyük bir ceza talep etti.

Minnesota Eyaleti Başsavcısı Keith Ellison ve başsavcı Matthew Frank, Bölge Mahkemesi Yargıcı Peter Cahill'e gönderdiği bir mektupta, "Chauvin'in devlet otoritesini temsil ettiği ve savunmasız bir kurban olan Floyd'u zalimce öldürdüğü için yürürlükte olan eyalet kurallarından daha sert bir cezayı hak ettiğini" söyledi.

Savcılar, "sanığın eylemleri büyük bir acıya neden olduğunu ve Chauvin'in Floyd'a tıbbi yardım vermek için "hiçbir girişimde bulunmadığını" ekledi.

Jüri, Chauvin'ı cinayet ve kasıtsız adam öldürmekten suçlu buldu

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada 20 Nisan'da 12 kişilik jüri, kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürmek suçlamalarının tümünden Chauvin'i suçlu bulmuştu.

Hakkındaki üç iddiadan da suçlu bulunan Chauvin, Minnesota kanunlarına göre en fazla 75 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Kararın okunmasının hemen ardından hakkındaki 1 milyon dolarlık kefalet kaldırılan Chauvin, tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Chauvin'in karar duruşması 16 Haziran'da yapılacak.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Euronews