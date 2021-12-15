George Floyd'u öldürmekle suçlanan polis suçunu kabul edebilir

ABD'de pazartesi mahkemenin elektronik dosyalama sistemi tarafından gönderilen tebligata göre, siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in savunmasını değiştirmek için bugün duruşmaya çıkması planlanıyor.

Bu tür tebligatlar genelde bir sanığın suçunu kabul etmeyi planlaması üzerine yapılıyor. Ancak Chauvin mahkemede bu yönde savunma yapana ve söz konusu savunma yargıç tarafından kabul edilene kadar hiçbir şeyin resmi olmayacağı belirtildi.

Diğer polislerin duruşması ocak ayında

Ölümüne neden olduğu Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini kabul etmesi beklenen Chauvin'in savunmasını değiştirmesinin, aynı davada yargılanan Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao adlı diğer üç eski polis için de olumlu sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Diğer üç eski polis için federal duruşmanın ocakta yapılması planlanıyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Chauvin, ayrıca 2017'de kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlandığı ayrı bir davada da yargılanıyor.