Georgia eyaletinde erken oy kullananların sayısı 1,1 milyonu aştı

Georgia eyalet seçim kurulunun yayımladığı verilere göre, eyalet genelinde 2. tur seçimler için şu ana kadar erken oy kullananların sayısı 1 milyon 144 bini geçti.

Bunun eyalet seçmeninin yüzde 16,3’üne tekabül ettiği kaydedilirken eyalet senatörlüğü için yarışan iki adaydan biri 6 Aralık'ta yapılacak ikinci tur seçimde sandıktan zaferle çıkacak.

8 Kasım'daki ara seçimlerde senatör adayı belli olmayan tek eyalet, Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker’in yarıştığı Georgia kalmıştı.

Demokrat Warnock, ara seçimlerde eyalet genelindeki oyların yüzde 49,4'ünü alırken Cumhuriyetçi rakibi Walker ise yüzde 48,5 ile ikinci sırada yer almıştı.

Eyalet yasalarına göre, adayların kazanabilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması gerektiğinden seçimler 6 Aralık'ta yapılacak ikinci tura bırakılmıştı.

Öte yandan, eyalette gelecek salı yapılacak ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olacak.

Yasalara göre, ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Kongrenin senato kanadında şu an Cumhuriyetçilerin 49 sandalyesine karşı Demokratların 50 sandalyesi bulunuyor.

Temsilciler Meclisinde ise Demokratların 213 milletvekiline karşı Cumhuriyetçiler 220 sandalye ile kontrolü elinde bulunduruyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için en az 218 milletvekili gerekiyor.