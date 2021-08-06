Gezi uçağı yere çakıldı

ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü bildirildi.

Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, askerler ve gönüllü bir ekibin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecekleri ifade edildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.

AA