Gezi uçağı yere çakıldı
Amerika'nın Alaska eyaletinde bir gezi uçağının düştüğü, kazada 6 kişinin öldüğü aktarıldı.
Amerika 06.08.2021, 10:44
ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, askerler ve gönüllü bir ekibin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecekleri ifade edildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.
AA
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