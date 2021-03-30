Göçebe hayatı yaşıyor

Başkan Yardımcısının müstakbel evi Bir Numaralı Gözlemevi Dairesi, 1893'te inşa edilmiş 830 metrekareden büyük bir ev…

Başkan Yardımcısı olarak yemin etmesinin üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesine rağmen Kamala Harris, konuttaki tadilatın devam etmesi sebebiyle hâlâ resmi ikametgahına taşınamadı.

Yönetimden bir kaynak CNN'e, başkan yardımcılarının Deniz Gözlemevi (Naval Observatory) arazisinde bulunan geleneksel konutundaki çalışmaların neden bu kadar uzun sürdüğünün bilinmediğini söyledi.

Başka bir kaynağa göre Başkan Yardımcısı Harris'in "hayal kırıklığına uğradığı" bildirilirken haber ağı Harris'in "görünüşe göre göçebe hayatı yaşadığını" belirtti.

Şimdilik Başkan Yardımcısı ve eşi Georgetown hukuk profesörü ikinci beyefendi Doug Emhoff, Pennsylvania Bulvarı karşısındaki Beyaz Saray'ın resmi misafir konutu Blair House'ta kalmaya devam ediyor.

Başkan Yardımcısı ve eşinin müstakbel evi Bir Numaralı Gözlemevi Dairesi (One Observatory Circle) 1893'te inşa edilmiş 830 metrekareden büyük bir ev. Beyaz Saray'dan yaklaşık 4 km uzakta bulunan konutta son yıllarda binadaki sorunların giderilmesi için birçok proje gerçekleştirildi.

Binanın yaşı ve boyutu göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin Başkan Yardımcısını barındırmak için gereken güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra sürekli onarım ve bakım da gerekiyor.

Ayrıca yönetim kayıtlarına göre "tesisat, ısıtma ve havalandırma yüklenicileri" için 3,8 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL) değerinde devam eden bir sözleşme var.

Fakat yönetimden bir kaynak bacaların onarımının da çalışmalara dahil olduğunu söylese de CNN’in incelemesine göre sözleşmelerden hiçbiri Başkan Yardımcısının konuta neden taşınamadığını belirtemiyor gibi görünüyor.

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in ikametgahının idaresinden sorumlu Elizabeth Haenle haber ağına, bina boşken daha kolay yapılan geliştirmeler için zaman tanımak amacıyla bina sakinleri arasında bir ara görülmesinin olağandışı olmadığını söyledi.

Başkan Yardımcısının resmi evinin belki de en büyük lüksü, konutun yaklaşık 30 hektarlık Deniz Gözlemevi arazisinde yaklaşık 5 hektarlık özel bir alanda bulunması ve Washington şehir merkezinden kısa bir araba yolculuğu mesafesinde havuzlu, sakin ve özel bir inziva sağlaması.

Öte yandan Blair House lüks olmasına rağmen şehrin kalbinde, müze kalitesinde antikalarla dolu, daha resmi bir yerleşke ve bir şekilde ev konforundan yoksun.

Harris, Deniz Gözlemevi'ndeki müstakbel evini ziyaret ederken görülmüştü. Başkan Yardımcısı yaklaşık üç hafta önce etrafa bakınmak için bir saatliğine eve uğramıştı.