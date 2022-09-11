Göçmen merkezinde tutulan sosyete dolandırıcısı serbest kalmak istiyor

Avukatları New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne perşembe yaptıkları başvuruda, cezaevinde süresiz tutulması nedeniyle müvekkillerinin anayasal haklarının çiğnendiğini savundu.

Dilekçede, 17 aydır parmaklıklar ardında bulunan Sorokin'in "mahkumiyete benzeyen koşullar altında" tutulduğu yazıldı. Avukatları, Sorokin'in serbest kalmasını istedi. Bu gerçekleşmediği takdirde kefalet belirlenmesi için bir duruşmanın yapılması talep edildi.

Sorokin'in sözcüsü Juda Engalmayer şöyle konuştu:

O bir tehdit oluşturmuyor. Kaçış riski de yok. Hayatını kurma şansını hak ediyor. Bunu burada yapmasına izin verilmeli.

31 yaşındaki Rus asıllı dolandırıcı, 2007'de ailesiyle Almanya'ya göçerek buranın vatandaşlığına geçmişti. Sorokin, 2016'da yerleştiği ABD'de mirasçı rolü yaparak çevresini, otelleri ve bankaları binlerce dolar dolandırmıştı.

Sorokin, dolandırıcılık yüzünden 2019'da hapis cezası almış, iyi hal gerekçesiyle Şubat 2021'de serbest bırakılmış ancak vize ihlali suçlamasıyla bir ay sonra tekrar yakalanmıştı. Almanya'ya sınır dışı edilmesine karar verilse de Sorokin, temyize gidip ABD'de kalmayı tercih etmişti.

Temyizin sonucunu bekleyen sosyete dolandırıcısının kefalet belirlenmesi için temmuzda yaptığı başvuru da reddedilmişti.

Sorokin yaklaşık bir buçuk yıldır New York'un kuzeyindeki ABD Göç ve Gümrük Muhafaza gözetim merkezinde tutuluyor.

Kaynak: Independent Türkçe