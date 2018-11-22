Göçmenler için konuşlanan askerde silah yokmuş

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanını engellemek için sınıra konuşlandırılan askerlerin silahsız olduğunu söyledi

Göçmenler için konuşlanan askerde silah yokmuş

ABD Savunma Bakanı James Mattis, basına yaptığı açıklamada, "Sınırdaki askerlerin ellerinde silah yok. Onlara, olası bir tehlikeye karşı sınırdaki çalışanlarımızı korumalarını söyledim." dedi.

Mattis, sınır çalışanlarına saldırı ihtimaline karşı orada pozisyon alınmasının gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu.

Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

Kaynak: BBC

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 17:36
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