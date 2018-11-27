Göçmenlerin sınırdaki çileleri devam ediyor

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Göçmenler telefonlarını buldukları prizlerde şarj ediyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenlerin, mahkeme onayı olmadan hiçbir şekilde ülkeye alınmayacağını açıklamıştı. Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir" şeklinde sosyal medyadan bir mesaj paylaşmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



