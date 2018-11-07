Görevden azil başlangıç noktası Demokratlarda ama Trump memnun

ABD Başkanı Donald Trump, Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Muazzam bir başarı." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.

Bundan sonra ne olacak?

ABD Başkanı dış politikayı tek başına yürütme konusunda geniş bir serbestliğe sahip. Seçimlerden sonra Trump'ın dış politikası öngörülere göre şu şekilde devam edecek:

1 -İran yaptırımları devam eder.

2- Gümrük tarifeleri devam eder.

3- Kuzey Kore ile görüşmeler devam eder.

4- Çin ile "ticaret savaşı", Trump bu ay düzenlenecek olan G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmede anlaşma arasa bile devam eder.

5- Kongre'de Rusya'ya ilave yaptırımlar ve aynı zamanda Suudi Arabistan'a gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden dolayı getirilebilecek yaptırımlar konusunda partiler üstü bir işbirliği olabilir.

Başkanın azledilme sürecinin başlayacağı yer olan Temsilciler Meclisi şu an Demokratların eline geçti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 08:02