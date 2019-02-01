Guaido, Meksika ve Uruguay'ın 'diyalog' çağrısını reddetti

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Meksika ve Uruguay'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile diyalog kurması çağrısını reddetti ve bu ülkelerin tarafsızlığı bırakarak kendisine destek vermelerini istedi.

Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, ülkesindeki siyasi kriz karşısında tarafsız kalarak Maduro'yu tanımaya devam eden Meksika ve Uruguay'a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayımladı.

Guaido, mektubunda, bu iki hükümetten 30 Ocak'ta Venezuela'daki krizin ele alınacağı ve kendilerini tarafsız olarak tanımlayan ülkelerin katılacağı uluslararası konferansa davet aldığı bilgisini paylaştı.

"İnsan hakları ihlalcileri" olarak nitelediği hükümeti görevde tutacak hiçbir diyaloğa katılmayacağını vurgulayan Guaido, sadece Nicolas Maduro'nun görevi bırakması amacıyla bir pazarlık ya da müzakereye katılacağını hatırlattı.

Tarafsız ülkelere eleştiri

Venezuela'daki kriz karşısında tarafsız olduğunu belirten ülkeleri de eleştiren Guaido, "Tarafsız olmak, yüz binlerce insanı sefalete, açlığa ve hatta açlıktan ölmeye mahkum eden bir rejimin yanında olmaktır." ifadesini kullandı.

Guaido, mektubunda ayrıca, bu ülkelerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için devam ettirdikleri sürece "işbirlikçi ve kolaylaştırıcı" olarak katılmalarını istedi.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA