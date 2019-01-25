Maduro: Guaido'nun geçici devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elinde

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’taki Yüksek Adalet Mahkemesinde düzenlenen adli yıl açılışında, ülkesinde son birkaç günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yılki seçimleri yüzde 68’le kazanan Maduro, Venezuela’ya "Anayasa'ya aykırı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan eden bir kuklayı" iş başına getirerek müdahale edilmek istendiğini belirtti.

Konuşmasında Ulusal Meclis Başkanı Guaido’nun ismini telafuz etmeyen Devlet Başkanı Maduro, adaletin barışı ve istikrarı sağlayabileceğini vurgulayarak, "Artık bu konu yargının elindedir. Benim yetkimi aşar, ben devlet başkanı olarak sadece şikayet etmekle yükümlüyüm. Ben ülkemi dünyanın ve halkın önünde yönetmekle, orduya başkomutanlık yapmakla yükümlüyüm. Devlet Başkanı olarak diyorum ki Venezuela’da hukuk olsun. hukuk olsun ki barış olsun, demokrasi olsun ve bu sosyal hukuk devletine saygı duyulsun. Bizim elimizde cumhuriyet de vatan da kaybetmez." diye konuştu.

Muhaliflerin atıfta bulunduğu anayasa maddesini de açıklayan Maduro, bu maddenin ölüm, istifa, görevden alınma ya da sağlık durumundaki engeller durumunda devreye gireceğini açıkladı ve halen sağlıklı bir şekilde görevde olduğunu hatırlattı.

Nicolas Maduro, ülkesinde darbeye ve dışarıdan kukla bir hükümetin göreve getirilmesine izin vermeyeceklerini, halk tarafından seçilmeyen birinin kendini devlet başkanı ilan ederek yasaların ve milletin üzerinde görmesine karşı çıkacaklarını bildirdi.

Putin’le telefonda görüşme

Maduro, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüklerini ve Putin’in, “Başkan Maduro, Rusya’nın değişmez desteğine sahipsiniz.” ifadelerini kullandığını aktardı.

Putin’le yaptığı görüşmede konuşulanları yargıçlara ve halkına da anlatmak istediğine değinen Maduro, şunları kaydetti:

“Putin bana olayları nasıl yorumladığımı sordu. Ben de ona 'Venezuela’da ABD’deki emperyalizmin temsilcisinin idaresinde çok büyük bir provokasyon yapılıyor' dedim. Sanırım artık dünyada, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da “De Facto” ve anayasa aykırı bir hükümeti iş başına getirmeye çalıştığını, Venezuela halkına karşı bir darbe yapmaya çalıştığını bilmeyen yok. Dünyanın polisi olduğu ve Latin Amerika’yı yönetebileceği yönündeki çılgın düşüncesiyle Donald Trump.”

Meksika ve Uruguay’dan arabuluculuk teklifi

Maduro, Meksika ve Uruguay hükümetlerinin Venezuela’da siyasi bir diyalog için aracı olma teklifi getirdiklerini söyledi ve kendisinin buna açık olduğunu kaydetti.

Venezuela’dan kaçan eski Başsavcı Luisa Ortega ve diğer yargıçlara ev sahipliği yapan Kolombiya da Maduro’nun eleştirilerinden nasibini aldı.

Kolombiya’da “burjuva”nın Venezuela’yı karıştırmak için talimatlar verdiğini belirten Maduro, bu ülkedeki Venezuelalı yargıçlar için “palyaço” ifadesini kullandı.

Maduro, bu yargıçların Venezuela’da bir etkisinin olmadığını da vurguladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 00:45