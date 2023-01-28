Guantanamo'da Kovid-19 vakaları arttı

Guantanamo cezaevinde koronavirüs salgını yeniden patlak verdi.

New York Times'ın haberine göre, Guantanamo cezaevi içerisinde 2006 yılında inşa edilen ve herhangi bir suçla itham edilmeyen mahkumların bulunduğu Kamp 6 bölümünde geçtiğimiz günlerde mahkumların bazılarında koronavirüs tespit edildi.

Orta güvenlikli Kamp 6'da yeniden başlayan koronavirüs salgını, cezaevi içindeki diğer bölümlere de yansıdı. Bunun sonucunda Kamp 5 bölümünde bir Guantanamo tutuklusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından diğer tutuklularda da koronavirüs testipinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cezaevi yetkililerinin yüksek güvenlikli Kamp 5'te koronavirüs testi pozitif çıkan tutukluyu diğer mahkumlardan ayırmaması sebebiyle koronavirüsün o bölümde yayıldığı ifade ediliyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevindeki mahkumların daha sonradan karantinaya alındığı söyleniyor.

Son olarak Guantanamo mahkumlarının üçte birinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı biliniyordu.

Guantanamo cezaevinde koronavirüs salgınının olması nedeniyle tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinin iptal edildiği aktarılıyor.

Bin kadar askeri ve sivil cezaevi personelinin bulunduğu Guantanamo'da 35 mahkum bulunuyor. New York Times'a göre bazı mahkumlar, ABD ordusunun teklif ettiği aşılara güvenmemesi sebebiyle aşı olmayı reddetti.

35mahkumdan 20'sinin naklinin onaylandığı bilinse de halen Guantanamo'dan serbest bırakılmış değiller.

İnsan hakları örgütleri, yıllardır ABD'yi hapishanede yeterli sayıda tıbbi tesis inşa etmemesi nedeniyle eleştiriyor. Tıbbi ihmaller sebebiyle bugüne kadar en az iki tutuklu yaşamını yitirmişti.

2002 yılından bugüne Guantanamo'da tutulan 779 mahkumdan, yerleşke içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.

Kaynak: Mepa News