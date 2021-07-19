Guantanamo'da mahkum sayısı da 39'a düştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimi, 2002'den beri Guantonamo'da tutulan Abdullatif Nasir isimli şahsı kendi ülkesi Fas'a gönderdi.

Söz konusu nakil, Biden yönetimi altında ilk kez gerçekleşti. Ayrıca bu nakille birlikte askeri cezaevinde tutuklu bulunan mahkum sayısı da 39'a düştü.

11 Eylül saldırılarının ardından yabancı şüphelileri tutmak için kurulan hapishane, ABD dahil küresel çapta çok sayıda kişi ve örgüt tarafından sert sorgulama yöntemleri ve içerideki uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor.

Bir önceki Başkan Donald Trump, dört yıllık görev süresi boyunca kapatmadı ancak mevcut Başkan Joe Biden, Guantonamo'yu kapatma sözü verdi.

Nasir'in 2016 yılında ülkesine gönderilmesi teklif edilmişti. Nakil işlemi Obama dönemine yetişmedi. Ancak bu Trump döneminde gerçekleşmedi.

Dünyanın en ağır tekniklerinin uygulandığı belirtilen yüksek güvenlikli cezaevi Guantonamo'da kalan Nasir, şu ana kadar hiçbir suçla itham edilmedi.

Keza Guantanamo'da kalan kişilerin çoğu, yaklaşık yirmi yıldır herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılanmadan burada tutuluyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı bugün Abdullatif Nasir'in Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezinden Fas Krallığı'na nakledildiğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, "(Biden) yönetimi, Guantanamo'daki tutukluları sorumlu bir şekilde azaltmaya ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin güvenliğini korumaya odaklanan kapsamlı süreci izlemeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan George W. Bush döneminde açılan hapishanenin nüfusu, bir dönem 800 mahkumla zirveye ulaştı. Obama bu sayıyı azaltsa da hapishaneyi kapatma girişimi Kongre'deki Cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

Guantanamo Üssü, ABD'nin terör şüphelilerini yargılanma hakkı tanımadan tuttuğu bir yer.

Cezaevine mahkumlar, ABD topraklarında anayasal olarak garanti altına alınan hak arama hakkına sahip değiller.

Bu arada ülkesi Fas'a ulaşan Abdullatif Nasir, polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: Euronews