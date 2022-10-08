Guantanamo'daki mahkumların durumu kötüye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Beluçi gibi durumu gittikçe kötüleşen mahkumların gereken tedavilerini karşılamaktan kaçınıyor.

Guantanamo tutuklularından Ammar Beluçi, CIA kara merkezlerinde uğradığı çeşitli işkencelerden ötürü fiziksel ve zihinsel olarak ciddi hasarlara maruz kalmıştı.

Hatta, mart ayında çıkan raporlarda Ammar'ın, yeni ve tecrübesiz CIA sorgucularına, farklı işkence tekniklerinin öğretilmesi amacıyla bir denek olarak kullanıldığı belirtilmişti.

Son olarak avukat Alka Pradhan, Guantanamo'ya bir ziyarette bulunarak Ammar ile bir görüşmede bulundu. Pradhan, söz konusu görüşmede, Ammar'ın okuma yetisinde bozukluklar olduğunu ve sağlıklı düşünme yetisinde problemler meydana geldiğini fark ettiğini söyledi.

Middle East Eye'ın haberine göre, Avukat Pradhan, Ammar'ın CIA sorgulamalarında uğradığı işkencelerin onda beyin hasarına yol açtığına, bunun da bilişsel yeteneklerine büyük oranda hasar verdiğine dikkat çekti.

Dahası kötüleşen durumu sebebiyle kapsamlı bir tedavi alması gereken Ammar'ın bu ihtiyaçlarının karşılanmasının geciktirildiği bildiriliyor.

Pradhan ise ABD Bölge Mahkemesi'ne yaptığı bir başvuruda Ammar'ın Guantanamo'dan çıkarılması için bağımsız uzmanlardan oluşan bir tıp komisyonu kurulmasını istiyor.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı, eylül ayında Guantanamo'daki tıbbi imkanların eksik olmadığını iddia ederek Pradhan'ın söz konusu talebine karşı çıktı.

Öte yandan yılın başında Guantanamo'daki yetkililerin yaptığı açıklamada cezaevinin mahkumlara tedavi sağlamada yetersiz kaldığını belirtilmişti.

Ayrıca Guantanamo cezaevinde Ammar'ı ve diğer mahkumları tedavi edecek yeterli ekipmanın bulunmadığı bildiriliyor.

Beluç asıllı bir Kuveyt vatandaşı olan Ammar, 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon saldırılarında rol oynadığı iddiasıyla uzun süredir ABD tarafından mahkum olarak tutuluyor. Halen Guantanamo'da tutulan Ammar, daha önce de ABD'nin Afganistan başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki gizli merkezlerinde tutulmuştu.

Raporlara göre Ammar hukuksuz olarak gözaltında tutuldu ve yasaklı olan birçok işkence tekniğine maruz bırakıldı.

Kaynak: Mepa News