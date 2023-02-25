Guantanamo'dan 2 mahkum daha eksildi

Böylece bir dönem 600 mahkumun kaldığı hapisanede bu sayı 32'ye düştü.

Abdul ve Mohammed Rabbani, El Kaide üyelerine barınma ve diğer alt düzey lojistik destek konusunda sağlamakla suçlanmıştı.

Karaçi'de 2002 yılında tutuklamalarının ardından ABD'ye transfer edilen kardeşler, Guantanamo'ya nakledilmeden önce CIA gözetimindeyken işkence gördüklerini iddia etti.

Askeri kayıtlara göre, ikili çok az değerli istihbarat sağladı; sorguları sırasında verdikleri ifadeleri 'işkence' gerekçesiyle geri aldı.

ABD ordusu yaptığı açıklamada Pakistan'ın bu kişilein geri dönüşlerine ilişkin herhangi bir koşul koyup koymadığı konusunda bilgi vermedi.

Savunma Bakanlığı, "ABD, Pakistan hükümeti ve diğer ortaklarının, Guantanamo hapishanesini kapatmaya odaklanan ABD çabalarını destekleme konusundaki istekliliğini takdir ediyor." dedi.

Kaynak: Euronews