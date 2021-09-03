Guantanamo'nun son Afgan tutuklusu serbest bırakılabilir

13 yıldır Guantanamo'da tutulan Afgan asıllı Muhammed Rahim Hakmal Afgani, ileri derecede hastalıkları olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmayı talep ediyor. Muhammed Rahim'in Guantanamo'daki son Afgan tutuklu olduğu belirlenirken Taliban'ın yeni dönemde Muhammed Rahim'in serbest kalması için girişimde bulunabileceği tahmin ediliyor.

Tam ismiyle Muhammed Rahim Hakmal Afgani'nin 2017 ve sonrasında yapılan sağlık testlerinde akciğerlerinde, karaciğerinde, böbreklerinde ve kaburgasında kitleler tespit edildi. Kanser olduğuna dair ciddi şüpheler bulunan Afgani'nin, buna rağmen gerekli sağlık testleri halen yapılmış değil. Avukatı her ne kadar sağlık testlerinin kamuoyuyla paylaşılması talebinde bulunsa da, ABD bu bilgilerin gizli olduğunu savunuyor.

50'li yaşlarda olan Afgani, Esedullah Harun Gül ile beraber, halen Guantanamo'da tutulan iki Afgan'dan biri. Hakkında hiçbir resmi suçlama bulunmayan Afgani'nin sağlığına dair endişeler de günden güne artıyor. ABD'nin, Afgani'nin sağlığını koruma haklarının ihlal edildiğini belirten insan hakları örgütleri, bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor.

Guantanamo'da halen kaç kişi tutuluyor?

İşkenceleri ve hukuksuzluk iddiaları nedeniyle dünya çapında eleştirilen Guantanamo Hapishanesi'nde Ocak 2002'den bu yana toplam 780 kişi tutuldu. Bu isimlerden 731'i serbest bırakıldı veya başka hapishanelere taşındı, 9'u Guantanamo'da tutulurken hayatını kaybetti.

Guantanamo'da halen Muhammed Rahim de dahi 39 kişinin tutulduğu bildiriliyor. Bu isimlerden en dikkat çekenlerinin ve ABD'nin en önemsediklerinin Halid Şeyh Muhammed, Ebu Zubeyde, Remzi bin eş-Şibe, Mustafa el-Havsavi, Ammar el-Beluşi, Valid bin Ataş olduğu belirtiliyor.

Muhammed Rahim Hakmal Afgani kimdir?

1965 yılında Afganistan'ın Nangarhar ilinde doğan Afgani'nin, Sovyet Afgan Savaşı'nda yer aldığı belirtiliyor.

ABD Afgani'yi 2000'li yıllarda Usame bin Ladin ile yakın ilişkiler kurmakla ve yardımcısı olmakla suçluyor. Ancak bu suçlamanın herhangi bir kanıtı bulunmuyor.

2007 yılında Lahor'da Pakistan güçlerince yakalanan Afgani, belirli bir süre farklı merkezlerde tutulduktan sonra ABD'ye teslim edildi. ABD elinde de konumu bilinmeyen bazı noktalarda tutulan Afgani, 2008 yılında Guantanamo'ya gönderildi.

Afgani burada "waterboarding" başta olmak üzere birçok işkenceye maruz bırakıldı. ABD, bu işkencelerden "herhangi bir sonuca ve bilgiye erişilemediğini" ifade etti.

Halen ağır sağlık sorunları bulunan Afgani, serbest bırakılmayı talep etse de, ABD kendisine hiçbir suçlama yöneltmemesine rağmen serbest bırakılması talebini reddediyor.

Mepa News