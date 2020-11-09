Guatemala'da insani yardım malzemesi taşıyan uçak düştü

Guatemala'da Eta kasırgasından etkilenenler için yardım malzemesi taşıyan uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Xinhua ajansının haberine göre, La Aurora Uluslararası Havaalanı'ndan Alta Verapaz bölgesinin kuzeyine giden uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cesedine ulaşıldı, enkazdan yaralı olarak çıkarılan pilotun da hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, ülkenin kuzeyinde Queja köyünü enkaza çeviren Eta kasırgasının ardından 150 kişiden haber alınamadığını söylemişti.

Giammattei, arama kurtarma çalışmaları için Queja köyüne askeri birliğin gönderildiğini, ilk belirlemelere göre 150 evin toprak altında kaldığını ifade ederek, "Resmi olmayan rakamlara göre 150 civarında kişi öldü." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA