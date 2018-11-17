Gülen'in iade edilmesi Trump'ın gündeminde yok

ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in iadesi hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump 'Gülen'in iade edilmesi gündemimizde yok' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "Gülen’i iade etmenin yollarını arıyoruz. Türkiye için neler yapabiliriz bunlara bakıyoruz ve tabi iyi anlaştığımız diğer ülkeler için de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok güçlü, sert, akıllı bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an çok iyi" dedi.

Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etmişti.

Ancak , ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' denilmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 17:38