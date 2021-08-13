Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda deprem
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 63,3 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Amerika 13.08.2021, 01:44
Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, adalardaki Montagu'nun 100 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 63,3 kilometre altında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA
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