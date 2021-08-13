banner39

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda deprem

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 63,3 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Amerika 13.08.2021, 01:44
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda deprem

 Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, adalardaki Montagu'nun 100 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 63,3 kilometre altında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA
banner53
#güney georgia ve güney sandwich adaları #deprem
Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?