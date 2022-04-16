Günün kahramanı bir Suriyeli

Çarşamba günü Brooklyn metrosu silahlı saldırısındaki şüphelinin yakalanmasında rol oynayan 21 yaşındaki Suriyeli adam, nasıl Frank James'i güvenlik kameralarının birinden görüp takip ettiğini anlatarak gönülleri fethetti.

5 yıl önce Suriye'den ABD'ye taşınan Zack Tahhan, Manhattan'ın East Village mahallesinde bir marketin dışındaki kamerayı tamir ederken silahlı saldırgan olduğu iddia edilen kişiyi tanıdı.

Adamı takip edip polis memurlarına haber verdikten sonra kahraman ilan edilirken, Twitter'da #Thankyouzack (#Teşekkürlerzack) etiketi trend oldu.

Çarşamba günü kalabalıklar Tahhan'ın etrafını sararken muhabirler de ondan 62 yaşındaki Frank James'i nasıl tanıdığını anlatmasını istedi. Tahhan bir muhabirin mikrofonunu aldı ve doğaçlama bir basın toplantısı denebilecek şekilde yaşadıklarını anlatmaya başladı.

Dükkanın içinde çalışıyor, içerideki güvenlik kameralarını tamir ediyordum ve adamı gördüm. Sokaktan geçiyordu ve kamerada onu gördüm.

Kendi kendime 'Aman Tanrım, bu o adam, onu yakalamalıyız' dedim. Sokaktan geçiyordu, bir polis arabası gördüm ve 'Hey, bu o adam!' dedim.

Tahhan sokağa koşup şüpheliyi takip etmeye başladığını ve etrafındaki herkese de uzak durma uyarısı yaptığını söyledi. O esnada marketin sahibi de 911'i aramış.

Dünya genelinde Müslümanların Ramazan'da oruç tutmasına ithafen Tahhan, "İnsanlar deli olduğumu düşündü, sanki uyuşturucu kullanmışım gibi. Ama hayır. Oruç tutuyorum" dedi.

Yanındakiler gördükleri kişinin şüpheli olup olmadığını kontrol etmek için telefonlarındaki fotoğrafa baktıklarını söyledi.

Tahhan onu fark etmeden önce James polisi arayıp McDonald's'ta olduğunu söylemiş fakat polis gelmeden mekanı terk etmişti.

Daha sonra yakındaki bir McDonald's'a gidip sokakta dolaştıktan sonra James, Birinci Cadde'de üç polis memuru tarafından mücadele etmeden yakalandı.

Kaynak: Independent Türkçe