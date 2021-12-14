Haiti'de akaryakıt kamyonu patladı: En az 40 ölü
Ülkenin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patladığı, kazada ilk belirlemelere göre 40'ın üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Amerika 14.12.2021, 15:39 14.12.2021, 16:05
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.
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