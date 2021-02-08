Haiti'de darbe ve suikast girişimi iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kendisini öldürmeye ve hükümetini devirmeye çalışmakla suçlanan, aralarında bir yüksek mahkeme yargıcı ve emniyet müdürünün bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

`"Hayatıma karşı bir girişim oldu" diyen Moise, iddia edilen komplonun 20 Kasım'da başladığını kaydetti.

Duyuru, muhalefet liderlerinin görev süresinin pazar günü sona erdiğini söyleyerek Moise'nin istifa etmesi gerektiğini iddia ettikleri gün geldi.

Port-au-Prince Genç Avukatlar Barosu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Irvikel Dabresil ile Emniyet Müdürü Antoinette Gauthier'in gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi. Örgüt, Moise hükümetini korku tohumları ekerek muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçladı.

Muhalefet adına konuşan avukat Reynold Georges de Yargıç Dabresil'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Onun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Serbest kalana kadar yargı boykotuna gidilmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'den Haiti yönetimine destek

Bu arada Moise'ın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin desteğine sahip olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, ABD'nin Haiti'yi parlamentonun faaliyetlerine devam edebilmesi için özgür ve adil seçimler düzenlemeye çağırdığını ve 2022 Şubat'ında görev süresi sona erdiğinde Moise'nin yerine yeni seçilmiş bir başkanın gelmesi gerektiğini kaydetti.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görevi bu ay içinde bırakması gerektiğini savunuyor.

Moise, beş yıllık görev süresinin Şubat 2022'de sona erdiğini ifade etti ancak ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyor.

AA