Haiti'de gazeteci ölümleri artıyor

Inter American Press Association (IAPA), hafta sonu vurularak öldürülen gazeteci Fritz Dorilas dahil ülkede bu sene katledilen gazeteci sayısının 8'e ulaştığını açıkladı.

IAPA Bilgi ve Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Carlos Jornet, "Ülkede adaletin yetersizliği, bu tür olayların artmasını teşvik edebilir." dedi.

Bazı kaynaklarda Dorilas'ın evinin yakınındaki çete çatışmaları nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, bir kısım haberlerde ise evinden zorla çıkarılıp infaz edildiği iddia ediliyor. Polis ise henüz gazetecinin ölümüne dair açıklamada bulunmadı.

Haiti'de ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ülkede protestolar artmış, çeteler de bu süreçte kendilerine belli bölgeler oluşturmuştu. Çete çatışmalarını haberleştiren gazeteciler de hedef alınmıştı.