Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda şiddet olayları arttı

BBC'nin haberine göre, Haiti Adalet Bakanı Berto Dorce, protestolar sırasında mülke yönelik yağmalamaların arkasındakileri belirleyip cezalandırma sözü verdi.

Ekonomik gidişatın kamuoyunda yol açtığı memnuniyetsizlik ülkeyi son yılların en büyük ulusal gösterilerine sürükledi.

Başkent Port-au-Prince'de göstericiler barikatlar kurarak ve lastik yakarak yolları kapatırken ülkenin bazı noktalarında kamu binaları ve özel mülk yağmalandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı Ofisi de hafta içinde zarar gören binalar arasındaydı.

Toplumun önde gelen liderleri günlerdir devam eden protestolarda şiddet olaylarının artmasının ardından sükunet çağrısı yaptı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül Pazar günü petrol yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırdı.

Gösteriler 14 Eylül'de, başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayıldı.

Göstericiler Başbakan Ariel Henry'yi istifaya çağırdı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisi olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete liderlerinden Jimmy Cherizier, hafta içi Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride, "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söyledi.

Gösteriden yaptığı videolu paylaşımda Cherizier, "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek "sistemi devirme" çağrısı yaptı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce insanın ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM verileri, temmuz ayında 10 gün içinde 200'den fazla Haitilinin çete cinayetlerinde hayatını kaybettiğini gösterdi.