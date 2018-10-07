Haiti'de korkutan sarsıntı

Karayipler'de yer alan Haiti'de meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'nin haberine göre, yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası yerleşimlerinde çok sayıda binanın zarar gördüğü açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

HALK SARSINTIDAN ENDİŞELENDİ

Geçmişte deprem felaketini yaşayan halkın endişelendikleri gözlemlendi.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 09:44