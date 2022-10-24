Haiti'de şiddet olayları sebebiyle yerinden olanların sayısı arttı

Eski Devlet Başkanı Jovenel Moise’in Temmuz 2021'de suikasta kurban gitmesi sonrası Haiti’de çeteler arası mücadeleler başta başkent Port au Prince olmak üzere ülkenin birçok noktasında arttı.

Özellikle son aylarda şiddetlenen çatışmalar, çok sayıda Haitilinin yerinden olmasına yol açtı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 23 Nisan-23 Ağustos 2022'de, başkentte evlerini terk etmek zorunda kalan Haitililerin sayısı 47 bini aştı.

Bu sayı 1 Eylül itibarıyla Port au Prince’in de içinde bulunduğu Ouest bölgesinde 87 bin 895'e dayandı.

Grande Anse bölgesinde 15 bin 430, Sud’da 10 bin 257 kişi ile ülke içinde yerinden olanların sayısı 113 bin 582’ye ulaştı. Bu kişilerin yüzde 85’i şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Başkent Port-au-Prince’in yaklaşık yüzde 70’inin çeteler tarafından kontrol edildiği biliniyor.

Siyasi motivasyonu olan ve kendilerini bir siyasi partiyle ilişkilendiren çeteler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe yönelik protestoların ardından şiddet eylemlerini arttırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 21 Ekim’de Haiti’deki silahlı gruplara ve onları finanse edenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin karar tasarısını onayladığını bildirmişti.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.