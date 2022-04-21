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Haiti'de uçak düştü: 5 ölü

Başkent Port-au-Prince'te küçük uçağın yola düşüp kamyona çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Amerika 21.04.2022, 10:58
Haiti'de uçak düştü: 5 ölü

Ülkenin güneyindeki sahil şehirlerinden Jacmel’e gitmeye çalışan küçük bir uçağın düşüp soda şişeleri taşıyan kamyona çarptığı bildirildi.

Kazada, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybederken yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkede 2021'de başkent yakınlarında özel bir uçak düşmüş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.

#Haiti #uçak
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