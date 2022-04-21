Haiti'de uçak düştü: 5 ölü
Başkent Port-au-Prince'te küçük uçağın yola düşüp kamyona çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Amerika 21.04.2022, 10:58
Ülkenin güneyindeki sahil şehirlerinden Jacmel’e gitmeye çalışan küçük bir uçağın düşüp soda şişeleri taşıyan kamyona çarptığı bildirildi.
Kazada, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybederken yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ülkede 2021'de başkent yakınlarında özel bir uçak düşmüş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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