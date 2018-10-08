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Haiti depreminde can kaybı artıyor

Karayipler'de yer alan Haiti'de dün meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 12'ye çıktı.

Haiti depreminde can kaybı artıyor

Haiti kaynakları, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremde iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. 

Haiti’nin Port-de-Paix şehrinde 152, Gros-Morne'da da 30 kişi yaralandı. Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda bina hasar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurmuştu.

Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Haiti'nin güneyinin yerle bir olmasına neden olan deprem, 1,3 milyon kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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