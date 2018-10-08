Haiti depreminde can kaybı artıyor

Haiti kaynakları, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremde iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Haiti’nin Port-de-Paix şehrinde 152, Gros-Morne'da da 30 kişi yaralandı. Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda bina hasar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurmuştu.

Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Haiti'nin güneyinin yerle bir olmasına neden olan deprem, 1,3 milyon kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net