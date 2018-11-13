Halkbank Davası neden uzadı Trump bilmiyormuş !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Barış Konferansı dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Halkbank konusunda yaptığı görüşmeyi de açıkladı. Erdoğan, Trump'ın "Bu işi takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?" dediğini aktardı.

Gazetecilerin, "Daha önce Trump ile telefon görüşmenizde Halkbank konusunu dile getirmiştiniz. Bu seferki görüşmenizde Halkbank, ayrıca PYD-YPG konusunda neler konuştunuz?" sorusuna Erdoğan'ın yaptığı açıklama;

Halkbank konusu ile ilgili olarak telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde kendi ilgili bakanına, Hazine Maliye Bakanı’na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanı’mız Berat Bey’i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, bunun üzerine arkadaşlar Sayın Pompeo ile görüşmeyi yaptı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey yaptı. Pompeo da konuyu takip etti. Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim; Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim’ dedi. ‘Bu işi takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?’ şeklinde konuştu.

Kaynak: AA