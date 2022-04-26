Harvard Üniversitesi "kölelik tazminatı" verecek

ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi, önceki yüzyıllarda kölelikle olan bağlarının bir çeşit tazminatı olarak 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu.

Harvard Başkanı Lawrence Bacow, üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine gönderdiği elektronik postada, "Harvard Üniversitesi, kölelik ve ırkçılığın mirası olan sosyal ve ekonomik boşlukları kapatmak için 100 milyon dolar ayırıyor." ifadesine yer verdi.

Harvard'ın internet sayfasında bir video eşliğinde, "Harvard ve Köleliğin Mirası" ismiyle yer alan 134 sayfalık raporda, 1783'te kurulan üniversitenin kampüste çalıştırdığı köleler, köle ticareti ve kölelikle bağlantılı endüstrilerden yararlanan üniversitenin tarihine ışık tutuldu.

Bacow, "Harvard, son derece ahlaksız olan uygulamalardan yararlandı ve bazı yönlerden bunları sürdürdü. Bu uygulamaların bireyler, Harvard ve toplumumuz üzerindeki kalıcı yıpratıcı etkilerini ele almak için elimizden geleni yapmak konusunda ahlaki bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Raporu hazırlayan öğretim üyelerinden oluşan 14 kişilik ekip, Harvard'ın Karayipler'den getirterek köle olarak çalıştırdığı Afrika kökenli insanların soyundan gelenlere eğitim ve diğer desteklerin sunulmasını tavsiye etti.

Harvard, daha önce kölelikle önemli bağlantıları kabul etmişti

2016'da Harvard Başkanı Drew Gilpin Faust, 1783'e kadar "Harvard'ın Amerika'nın ırksal esaret sisteminde doğrudan suç ortağı olduğunu" açıklamıştı. Buna rağmen üniversitenin hazırladığı raporda, resmi bir özür ifadesi yer almadı.

Daha önce ABD'de birçok üniversite, kölelikle ilişkili geçmişleriyle ilgili çalışmalarda bulunurken; Georgetown ve William&Mary dahil olmak üzere bazı üniversiteler son yıllarda kölelikteki rolleri için özür dilemişti.

Geçen yıl Virginia'da yürürlüğe giren bir yasa, 5 devlet üniversitesinin, kurumlar tarafından köleleştirilen insanların torunları için burs oluşturmasını şart koşmuştu.