Hasan Mert Kaya paylaştı: Amerika'nın Bebek Kaçırma Operasyonu

İşte Tarihçi- yazar Hasan Mert Kaya'nın paylaşımlarıyla derinlemesine anlattığı Operation Baby Lift / Bebek Kaçırma Operasyonu....

Amerika’nın 20 yıl boyunca kana boğduğu Vietnam’da yol açtığı facialardan biri de kimsesiz kalan binlerce bebekti. Ağır bombardıman ve toplu katliamlardan kurtulup sağ kalan binlerce bebeği 1975'te devşirdi ve beraberinde götürdü.

Amerika'nın Vietnam'da savaşta yetim kalan bebeklerden birkaç bin tanesini kaçırıp çoğunluğu Amerika'ya olmak üzere, Kanada ve İngiltere gibi kendine yakın ülkelere dağıtıp evlat edinilmelerini sağladı. Bu operasyonun temel motivasyonu artan kamuoyu baskısını azaltmaktı.

Anne, babalarını öldürüp, uzak diyarlarda başka insanlara büyüttürülen bu çocukların önemli bir kısmı ileride, Birinci Irak Savaşı'nda Iraklılarla savaştırıldı. Amerika derenin taşıyla, derenin kuşunu vuruyordu. Hem kamuoyu algısı yönetiyor, hem de kendisine asker yetiştiriyordu.

''Seçilen'' bebekler kargo uçaklarına ''yüklendi''. 03 Nisan 1975 günü nakliye uçaklarından birinin kargo kapısı havalandıktan sonra açılınca uçak düştü. İçindeki birçok bebek feci şekilde hayatını kaybetti ama bu durum çok dert edilmedi ve aynı yöntemle nakliyeye devam edildi.

Baby Lift operasyonunda 3.500 civarında Vietnamlı yetim bebek alınıp götürüldü. Aralarında kardeş, ikiz olanlar vardı. Birbirlerinden haberi olmadan ayrı yerlerde, farklı aileler tarafından büyütüldüler. Kardeş, kuzen, akraba olan bebeklerin hayatlarına ‘’Amerikan Rüyası’’girdi.

Nakliye esnasında kundaklık küçük bebekler standart karton kutulara kondu. Daha büyük çocuklar ise koltuklara ya da kargo uçağının kenarlarına bağlanarak taşındı. Babylift Operasyonu'nda götürülen çocukların tamamının yetim olup olmadığı meçhul ve açılan çok sayıda dava var.

Bu davalar operasyonla götürülen çocukların reşit olduktan sonra açtıkları ve biyolojik ailelerini bulma mücadelesi verdikleri davalar. Ölmüş ya da öldürülmüş olsalar da gerçek anne babalarını bilip öğrenmek istiyorlar doğal olarak.

Yaşanan dramlara dair ilginç bir örnek; Düşen ilk nakliye uçağında öldü sanılıp, daha sonra bir pirinç tarlasında korkudan birbirlerine sarılmış halde bulunan ikiz kardeşler Landon ve Lorie Carnie'nin hikâyesi. Kurtarıldıktan sonra Washington'da evlatlık olarak büyüdüler.

Landon Carnie, köklerine duyduğu özlem ve merakla doğduğu topraklara büyüyünce geri döndü. Halen Vietnam'da bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyor. Babylift Operasyonu bunun gibi daha nice dramlar ve travmalarla dolu bir günah çıkarma operasyonuydu aslında.

Binlerce yetim ve öksüz, ABD'nin Vietnam'daki diğer acımasızlıklarının yanında en hafifi. Kullanılan kimyasal silahlar, halen bedensel ve zihinsel engelli doğan binlerce bebek, kaybolan on binlerce sivil ve daha birçok insanlık suçu işlendi burada. İnsanlık suçları zirve yaptı.

Vietnamlı yetimlerin bir kısmı operasyondan 30 yıl sonra, 2005 yılında ülkeleri Vietnam'a geri döndü. Başkent Ho Şi Min kentinde hükümet yetkilileri tarafından törenle karşılanan gruptaki pek çok kişi, Vietnam'daki yaşamlarını hatırlamakta zorlanıyor.Geliş amaçları farklı. Kimi gerçek ailesinin izlerini araştırıyor. Kimiyse bu dönüşü Vietnam ile ABD / Avustralya arasında ticari faaliyetlerde bulunmak üzere fırsata çevirmeyi deniyor. Amerikan rüyası, yeni bir hayat gibi yaldızlı sloganlarla sunulan kâbustan uyanma çabaları.Geçen günlerde Afganistan'daki tahliye operasyonlarında da benzer görüntüler sosyal medyaya ve ekranlara gelmişti. Sadece yetim çocukların değil, bebeklerine bakamayan fakir ailelerin de çocuklarını Amerikalılara verme çabalarını ibret ve hüzünle izledik.