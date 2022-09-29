Havacılık istihbaratı ofisinin logosuna UFO konuldu

CyberScoop'un bu haftaki haberine göre, ajansın yanlışlıkla yayımlandığını belirttiği geçici logoda bir Rus savaş uçağı da var gibi görünüyordu, bu da birçok kişinin bunun bir şaka olduğunu düşünmesine yol açtı.

Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı ve havacılığı takip eden bir ofis olan Ulusal İstihbarat Hava Alanı Müdürü'nün sözcüsü, CyberScoop'a verdiği demeçte, NIM-Aviation olarak da bilinen ofisin "hata yaparak resmi olmayan ve yanlış bir logo yayımladığını" söyledi.

Hava alanı konularında direktörün ana danışmanı olan ofis, gökyüzündeki tehditlerle ilgili istihbaratı tespit ve analiz ediyor.

Geçen yıl haziranda ofis, ABD Kongresi'ne verilen ve tanımlanamayan hava olaylarını detaylandıran bir raporun ortak yazarıydı.

Logonun ilk ne zaman yayımlandığı belirsizliğini koruyor fakat belgeselci ve UFO meraklısı Jeremy Corbell logoyu cumartesi gecesi Twitter'da paylaştı.

Ulusal Havacılık İstihbarat Müdürü için fena bir yeni logo değil. Resmi amblemde bir Lazar UFO'su mu? Hahahhahaha. Radikal. Bunu yaptıklarına hâlâ inanamıyorum.

Askeri topluluk sitesi Sandboxx'ta bir kullanıcı, "(Dünyanın her yerindeki) devlet kurumlarının yabancı hava araçlarının tasvirlerini yanlışlıkla resmi görsellere dahil etmesinin nadir olmadığını ama havacılıkta uzmanlaşmış bir istihbarat örgütünün böyle bir hata yapma ihtimalinin son derece düşük olduğunu" yazdı.

Yazar, logodaki jetin bir Rus Sukhoi Su-57 Felon'a benzediğini belirtirken, bazı Twitter kullanıcıları da bunun bir Adobe hazır görseline benzediğini belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe