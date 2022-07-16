Havalimanında bomba paniği
Amerika'da San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminali bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.
Amerika 16.07.2022, 10:02 16.07.2022, 10:07
Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.
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