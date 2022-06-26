Havana sendromundan dolayı diplomatlara tazminat ödenecek

Baş ağrısı, görme sorunları, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi gizemli sağlık sorunları içeren Havana sendromundan mustarip bazı ABD'li diplomatlar ve istihbarat görevlileri 6 haneli ödemeler alacak.

The Washington Post'a göre her alıcıya 100 bin ila 200 bin dolar ödeme yapılacak.

Mali tazminat planı, Kongre üyelerinin yıllar süren çabalarının ardından geldi. Yasama organının geçen sonbaharda kabul ettiği yasa Dışişleri Bakanlığı ve CIA'in, ABD yönetiminin Anormal Sağlık Vakaları (ASV) diye adlandırdığı rahatsızlıklardan mustarip hem mevcut hem de eski yetkililere tazminat ödemesini zorunlu kılmıştı.

Sorun 6 yıldır araştırılsa da ABD, sendromun arkasında neyin yattığından hâlâ emin değil.

İlk kez Küba'nın başkentinde çalışan ABD'li diplomatlar ve istihbarat görevlileri tarafından bildirilen sorunlar, o zamandan beri Antarktika dışındaki tüm kıtalarda da bildirildi.

Ödemeler, iş kaybı ve kariyerlerinin alt üst olması dahil sendrom nedeniyle büyük aksilikler yaşadığı tespit edilenlere yapılacak.

The Washington Post'a konuşan yetkililer, ödeme planının henüz kesinleşmediğini ve Dışişleri Bakanlığı'nın son incelemesini takiben değiştirilebileceğini ifade etti.

CIA bu yıl hiçbir yabancı gücün "ABD personeline bir silah veya mekanizmayla zarar vermeye yönelik dünya çapında bir kampanya" yürütmekle muhtemelen suçlanamayacağı sonucuna varmıştı.

Değerlendirme, sağlık sorunlarının Çinli veya Rus ajanların kullandığı gizemli bir enerji silahından kaynaklandığına dair yıllarca süren spekülasyonlarla ilgili şüphelere yol açmıştı.

Dedektifler binden fazla vakayı inceledi. Bunların çoğunun önceden var olan tıbbi sorunlardan, çevresel faktörlerden veya diğer unsurlardan kaynaklandığı belirlendi. Fakat düzinelerce vaka halen açıklanamadı.

Ödeme planı hakkında bilgilendirilen kişiler The Washington Post'a, aileleri de dahil mevcut ve eski yetkililerin talepte bulunabileceğini söyledi.

Kongre, Havana Yasası'nı geçirirken, Dışişleri Bakanı'na ve CIA direktörüne tazminat için kimin uygun olacağını belirleme yetkisi vermişti. Bu durum, diplomatlarla istihbarat görevlilerinin aynı muameleyi göremeyebileceği endişesine yol açmıştı.

Eski bir üst düzey CIA yetkilisi Marc Polymeropoulos, Rusya'da gizli operasyonların yürütülmesine yardımcı olmak üzere 2017'de gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sonrası baş ağrısı ve diğer semptomlardan mustarip olmuş ve emekliye ayrılmıştı.

Polymeropoulos, gazeteye verdiği demeçte "CIA'in ve Dışişleri'nin Havana Yasası'nı aynı şekilde uygulaması çok önemli" dedi.

Tazminata hak kazananların belirlenmesinde tam olarak aynı kriterler kullanılmalı. ABD yönetiminin daha önce ASV'lilere verdiği tepkinin talihsiz bir göstergesi niteliğindeki kurumlar arası farklılıklar olmamalı.

Tazminat planının oluşturulması, sağlık sorunlarının arkasında neyin yattığına dair sağlam kanıtların bulunmaması ve doğrudan teşhisi çevreleyen sorunlar sebebiyle zorluklar içeriyor.

The Washington Post'a göre, perşembe günü CIA ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Havana Yasası'nın kendilerine "beyni nitelenen hasarı alanlara" ödeme yapma yetkisi verdiğini belirtti.

Bir CIA yetkilisi, yasanın kurumlara "çalışanlara, uygun aile üyelerine ve CIA ile bağlantılı diğer kişilere ödeme yapma yetkisi" verdiğini söyledi.

Yetkili, CIA Direktörü William Burns'ün de "vurguladığı üzere, Burns ve CIA liderleri için hiçbir şey insanlarımıza sahip çıkmaktan daha önemli değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ocakta, "Bu olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz ve ileride başka raporlar da olacak. Her taşın altına bakacağız" yazmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe