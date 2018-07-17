Hayalet madenci köyü 1,4 milyon dolara satıldı

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Kaliforniya'da 19. yüzyıldan kalma Cerro Gordo isimli hayalet kasaba satışa çıktıktan bir ay sonra emlakçı Jake Rasmuson tarafından Brend Underwood isimli şahsa 1.4 milyon dolar karşılığında satıldı.

Emlakçı Rasmuson eve çıkan talip sayısının fazlalığının kendilerini de şaşırttığını ifade ederek, “ Bu kadar ilgiyi gerçekten beklemiyorduk. Bir düzine teklif aldık, Bay Underwood'un teklifi satıcılar tarafından beğenildi. Daha yüksek fiyat veren oldu ama Bay Underwood'un planı mülkün korunması ve kamu yararına faydalıydı." dedi.

"Yağ tepesi" anlamına gelen Cerro Gordo, terk edilmiş bir otel, kilise ve bunkhouse da dahil olmak üzere 22 yapıya sahip. Rasmuson, 300 dönümlük araziyi işgal eden terk edilmiş madencilik kasabasının onlarca yıldır bir ailenin mülkiyetinde olduğunu ancak arazinin doğru zamanda kıymete bineceğini düşündüklerini söyledi.

Cerro Gordo, 1865 yılında gümüşün keşfinden sonra küçük bir maden kasabası olarak ortaya çıktı. Kaliforniya'nın en büyük gümüş ve kurşun üreticisi oldu. Kurşun ve gümüş fiyatlarının düşmesinden sonra, Cerro Gordo'nun gümüş operasyonları yavaşladı ve sonunda ıssızlaştı.



