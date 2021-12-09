Hedef 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu
ABD Başkanı Biden, federal hükümet için 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' hedefini içeren kararnameye imza attı.
Amerika 09.12.2021, 01:55
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.
Biden'ın bugün imzaladığı kararname kapsamında federal hükümete satın alım gücünü, 2030'a kadar karbonsuz elektrikli cihazlara yönelik kullanma talimatı veriliyor.
Ayrıca kararname kapsamında hükümet faaliyetlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesi beklenirken 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonlu" bir federal hükümete ulaşılması hedefi konuluyor.
Kaynak: AA
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