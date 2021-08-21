Henri Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Atlantik Okyanusunda oluşan tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.
Amerika 21.08.2021, 19:42 21.08.2021, 20:13
Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.
Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD'nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor.
Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini söyledi.
Kaynak: AA
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