banner39

Henri Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Atlantik Okyanusunda oluşan tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.

Amerika 21.08.2021, 19:42 21.08.2021, 20:13
Henri Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor

Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.

Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD'nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor.

Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA
banner53
#Henri Kasırgası #ABD
Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?