Hep aynı oyun: ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye genelinde seyahat riskini güncelleyerek, 'seyahati yeniden gözden geçirin' anlamına gelen 'seviye 3' yaptı.

Bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğu ve bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi.

"Terör grupları Türkiye'ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor" denilen açıklamada turistik bölgelerin, toplu taşıma araçlarının, pazar ve alışveriş yerlerinin, yerel yönetim binalarının, ibadethanelerin, parkların, büyük spor etkinlikleri ve kültürel etkinliklerin, eğitim kurumlarının, havaalanlarının ve diğer kamuya açık alanların teröristler tarafından hedef alınabileceği kaydedildi. Açıklamada teröristlerin daha önce bu yerleri hedef aldığı hatırlatıldı.

Amerika'nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. Türkiye'de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri daha önce yasaklanmıştı.

Amerika geçen yol 16 Ocak'ta da güvenlik güncellemesini 3'üncü seviyeye getirmişti.

Kaynak: Ajanslar