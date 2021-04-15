Her 10 saatte bir yeni soruşturma başlatılıyormuş

CNN'nin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve istihbarat yetkililerinin bir araya geldiği oturumda Çin hükümetiyle bağlantılı soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Wray, FBI tarafından Çin hükümeti ile ilgili 2 binden fazla soruşturma yürütüldüğünü ve her 10 saatte bir yeni soruşturma açıldığını ifade etti.

Başka hiçbir ülkenin, ABD'nin ekonomik güvenliğine ve demokratik ideallerine karşı "Çin'den daha fazla tehdit oluşturmadığına" işaret eden Wray, Pekin’in ABD kurumlarını etkileme becerisinin "derin, geniş ve kalıcı" olduğunu dile getirdi.

Özellikle Çin hükümetinin "Tilki Avı (Foxhunt)" adlı operasyonuyla ilgili bir iddianameden bahseden Wray, Pekin hükümetinin yurt dışında yaşayan Çin kökenli kişileri "tehdit, taciz ve şantaj" aracı olarak kullandığı bu operasyonla ABD topraklarında, ABD yönetiminin bilgisi dışında yasa dışı güvenlik takibi yaptığını iddia etti.

Wray, "Bu, bu hususi tehdidin ne kadar zorlu ve çeşitli olduğunun bir göstergesi ve örneği." ifadesini kullandı.

"Çin, altyapıda geçici kesintilere neden olabilecek siber yeteneklere sahip"

Senato'da konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de Çin hükümetinin "uygulanması halinde, en azından ABD içindeki kritik altyapıda yerel, geçici kesintilere neden olabilecek önemli siber yeteneklere sahip" olduğunu kaydetti.

Çin’de yolsuzluk suçunun niteliğine göre, idam ve müebbet hapis cezası verilebiliyor.

Öte yandan suçluların yasa dışı yollardan edindiği gelire devlet el koyuyor. Bu cezalardan kurtulmak için yurt dışına kaçan firariler için de "Sky Net" (Tienvang) ve "Tilki Avı" (Liehu) operasyonları düzenleniyor.

Çin hükümeti, Tilki Avı operasyonunu Çin'den kaçan, genellikle eski yetkilileri veya ekonomik suçlar işlediğinden şüphelenilen zengin kişileri hedef alan uluslararası bir yolsuzlukla mücadele kampanyası olarak görüyor.

ABD istihbarat kurumlarının ortak çalışması ile hazırlanan ve Amerikan Kongresine sunulan 2021 ABD İstihbaratı Tehdit Değerlendirmesi Raporu'nda, Pekin'in ABD’nin teknolojik üstünlüğüne en büyük tehdit olduğu vurgulanmıştı.

Çin’in askeri olarak uzun menzilli silahlara ağırlık verdiği bilgisine yer verilen raporda, "Bölgesel gerginlikleri yönlendirmek ve kıtalar arası ikincil saldırı kabiliyetlerini geliştirmek üzere inşa edilen nükleer sistemler dahil, Çin daha çeşitli, daha yüksek alarm seviyesine sahip, daha kabiliyetli ve daha büyük ölçekli nükleer füze kuvveti inşa ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA