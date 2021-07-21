Hitler'in sözü öğrencinin başını belaya soktu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Connecticut eyaletinde bir lise öğrencisi, bilgisayar sistemine sızıp okulunun yıllığına Adolf Hitler'in bir sözünü yazması sonrası gözaltına alındı.

Söz konusu öğrencinin ayrıca 2013'teki Boston Maratonu'nda bombalı eylemde bulunan ve 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganların ırkçı söylemlerini ve adlarını da yine okulun yıllığına not ettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Hartford şehri yakınlarındaki Glastonbury Lisesi okul yönetimi, internet sitelerinde yer alan daha önceki mezunlara ait okul yıllıklarında değişiklik yapıldığını fark etti. Yapılan araştırmada yıllıkta, 25 Mayıs 2020 tarihinde polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi George Floyd'a atfedilen bir yazının, Alman diktatör lider Adolf Hitler'in bir söylemiyle değiştirildiği belirlendi.

Polis yaptığı incelemede adının Hollister Tryon olduğu belirlenen 18 yaşındaki öğrencinin okulun bilgisayar sistemlerine girdiğini tespit etti.

Tryon'un 2020 ekim dönemine ait okul yıllığına Hitler'in alıntısının yanında, Boston Maratonu'nda bombalı eylemde bulunan saldırgan Dzhokhar Tsarnaev ismine ithafen uyuşturucu kullanımını öven sözler de iliştirdiği kaydedildi.

Siber saldırı ve ırkçılıkla suçlanıyor

Soruşturmanın tamamlanması sonrası Tryon, 9 Temmuz tarihinde gözaltına alınırken, öğrencinin savcılık makamı tarafından 2 kez üçüncü dereceden siber saldırı ve ırkçılık gibi nedenlerle suçlandığı kaydedildi.

Olay sonrası Tyron okuldan geçici olarak uzaklaştırılırken, okul yönetiminden de özür dilediği belirtiliyor. Savcılık makamı 27 Temmuz Salı günü hakim karşısına çıkacak olan Tyron'un kefaletini ise 5 bin ABD Doları olarak belirledi.

Kaynak: Euronews