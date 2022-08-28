Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu 3 komando ABD'de vuruldu

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 komandonun eğitim için bulundukları Indianapolis'te vurulduğu belirtildi. Askerlerden birinin durumunun kritik olduğunu belirtilen açıklamada yerel yetkililerin olayı araştırdığı kaydedildi.

Indianapolis polis yetkilileri ise sabah 04:00 sıralarında ihbar üzerine gittikleri olay yerinde 3 yaralı askeri bulduklarını açıkladı. Yaralı askerlerin hemen hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun kritik olduğu vurgulandı.

Silahlı olayın askerlerin kaldığı otelin hemen dışında gerçekleştiği kaydedildi. Askerlerin mesai saati dışında meydana gelen olayın nedenine dair bilgi verilmedi.

ABD polisi silahlı çatışmanın bölge için risk oluşturmadığını kaydederken olayla ilgili herhangi bir şüphelinin gözaltında olmadığını bildirdi.

Yetkililer, silahlı çatışmaya Amerikan askerlerinin de dahil olup olmadığı yolundaki soruya 'araştırmanın sürdüğünü' söyleyerek yanıt verdi.

Kaynak: Euronews