Hollywood grevi ikinci haftasında

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliğinin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, ikinci haftasına girerken anlaşmaya ilişkin bir ibare henüz görülmedi.

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.

Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı.

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.

Greve giden senarist ve oyuncular, söz konusu tekliflerin "yetersiz kaldığını" ve "adil bir anlaşma" olmadığını düşünüyor.

Disney sendikaların talebini "gerçekçi" bulmadı

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin "gerçekçi" olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO'su Ted Sarandos ise "mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını" ifade etti.

Hollywood'daki Paramount Stüdyolarının önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını "altüst ettiğini" kaydetti.

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, AMPTP ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.