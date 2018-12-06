Huawei'nin sahibinin kızı

Kanada polisi, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu Zhengfei'nin kızı ve şirketin küresel finans direktörü Wanzhou'yu gözaltına aldı. Wanzhou, İran'a yaptırımları delme suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacak

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alındı. Şirketin küresel finans direktörlüğünü yapan Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. Meng Wanzhou'nun ABD'ye iade duruşması ise bugün görülecek.

The Globe ve Mail'in Adalet Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberlerine göre, Meng Wanzou 1 Aralık'ta ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle gözaltına alındı ve bugün ABD'ye iadesine ilişkin duruşması yapılacak.

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng Wanzhou, teknoloji şirketinin başkan yardımcılarından biri olarak görev yapıyordu.

Huawei, dünyanın en büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgi almak için şirket temsilcilerine ulaşılamadığını bildirdi.

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